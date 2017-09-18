​В супермаркетах Приморья наживаются на невнимательности покупателей

Жертвой обмана стали сразу две жительницы Уссурийска

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В приморских супермаркетах обманывают покупателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Инцидент произошел в одном из торговых центров Уссурийска, где расположился крупный известный супермаркет. Девушка, стоящая на кассе и ожидающая своей очереди услышала, что на соседней кассе происходит конфликт между кассиром и покупателем. Со слов покупателя, девушка взяла продукт с прилавка, где была указана цена, значительно отличающаяся от той, что сейчас указана в чеке. Итоговая сумма была выше на 15 рублей. Очевидец ситуации значения не придала, но вспомнила об инциденте, придя домой.

"Прихожу домой, пакеты распаковал и тут... диво дивное. Обманули. 3.8 рублей как бы мелочь, но если приумножить весь вес картофеля в ТЦ, то получится кругленькая сумма... так и живем, господа, жаль пенсионеров, которые каждую копеечку считают", - рассказывает девушка.

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