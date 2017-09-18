Константин Межонов принял участие в торжественном собрании, посвященном 50-летию ВГУЭС

Рейтинги и показатели вуза достались его сотрудникам большим трудом

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В пятницу, 15 сентября, в театрально-концертном комплексе «Андеграунд» состоялось в торжественное собрание, посвящённое 50-летию Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав вуза, представители городской и краевой администраций, думы города и краевого Законодательного собрания. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов поздравил собравшихся с юбилеем и вручил почетные грамоты и премии, а также благодарственные письма администрации города сотрудникам университета.

«ВГУЭС – это яркое, красивое, интеллектуальное лицо Владивостока, – обратился Константин Межонов к присутствующим.– Немаловажен вклад университета и в развитие международных связей. ВГУЭС является коммуникативной площадкой, активно участвующей в продвижении имиджа города. Широко известна далеко за пределами Владивостока школа-интернат ВГУЭС для одаренных детей имени Николая Дубинина. Территория университета превращена в уникальную садово-парковую зону, открытую для экскурсий. Желаю вам покорения новых вершин, успехов и процветания».

Как отметил исполняющий обязанности главы Владивостока, именно во ВГУЭС открылся и успешно работает первый на Дальнем Востоке бизнес-инкубатор, а также первый международный образовательный кластер, который очень востребован у выпускников школ. Театрально-концертный комплекс «Андеграунд» является признанной профессиональной площадкой самых ярких культурных общегородских и международных мероприятий, а в спорткомплексе ВГУЭС «Чемпион» подготовлены победители многих спортивных соревнований.

По словам президента ВГУЭС Геннадия Лазарева, рейтинги и показатели вуза достались его сотрудникам большим трудом.

«За всем этим стоит труд каждого работника университета и этими результатами можно гордиться, – подчеркнул он. – Но самая большая гордость университета – это его выпускники, многие из которых стали успешными в жизни».

С приветственным словом к участникам собрания обратилась и ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева.

«Мы очень многого достигли за 50 лет, став мощным, самодостаточным, успешным университетом. В национальном рейтинге наш вуз вошел в сотню лучших университетов России. Одно из самых важных достижений – это дом для сотрудников и преподавателей. Я искренне благодарна нашему коллективу за талант, трудолюбие и профессионализм».

Собрание в «Андеграунде» сопровождалось концертными номерами, а в холле университета работали интерактивные площадки, где были представлены различные эпохи вуза.