​В Приморье полиция проводит проверку по факту выпадения из окна молодой пары

Парень с девушкой получили серьезные травмы

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Полиция проводит проверку по факту выпадения из окна двух молодых жителей Находки, об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Напомним, инцидент произошел в доме по адресу Заводская,8. Очевидцы сообщают, что парень выпал из окна первым, далее за ним последовала девушка. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.

Пара осталась жива, по предварительным данным у молодого человека сломаны обе ноги, у девушки – перелом таза.

По словам соседей, у девушки есть маленький ребенок. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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