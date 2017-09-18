Необычный заказ пришел в фирму такси в Приморье

Цена поездки превышала 150 000 рублей

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Необычный маршрут поездки удивил таксиста из Приморья ,сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Сегодня в фирму такси пришел не совсем обычный заказ. Клиент решил забронировать авто из Уссурийска до Санкт-Петербурга. Мобильно приложение рассчитало, что стоимость поездки составит 150600 рублей, при этом неизвестный пожелал расплатиться наличными. Общее предполагаемое расстояние - 9413, 4 км.

О дальнейшей судьбе клиента и таксиста неизвестно.

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Фото: Марк Чернослив