Наркозависимые серийные воры попались на 16-ти кражах

Злоумышленники предстанут перед судом

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Двое ранее судимые жители Партизанского района обвиняются в совершении 16-ти краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии органов предварительного расследования, кражи совершались в период с декабря 2016 по март 2017 года. Фигуранты дела проникали в хозяйственные постройки жилых домов, откуда тайно похищали различное имущество. Объектами преступных посягательств нередко становились аккумуляторные батареи с припаркованных автомобилей.

Потерпевшими, которым злоумышленники причинили имущественный вред, признаны 16 человек. Общий ущерб похищенного составил свыше 375 тыс. рублей.

Сообщается, что фигуранты являлись наркозависимыми и имели непогашенные судимости за незаконный оборот наркотических средств. При этом полученный от преступной деятельности доход они тратили на приобретение наркотических средств. На следствии им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором района в суд для дальнейшего рассмотрения.