Лже-мастер по ремонту отравился в колонию за мошенничество

Злоумышленник предоставлял свои услуги через интернет

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

38-летний житель Артема осужден за имущественные преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в городской отдел полиции с заявлением обратился гражданин, который рассказал о совершенных в отношении него мошеннических действиях. Установлено, что потерпевший прочитал на одном из интернет-сайтов объявление о ремонте бытовой техники, позвонил по указанному номеру телефона и вызвал мастера на дом. Приехавший на вызов мужчина представился специалистом по ремонту техники, взял 10 тысяч рублей на приобретение запасных частей, после чего скрылся. Своих обязательств злоумышленник не выполнил и перестал отвечать на телефонные звонки. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали жителя Артема, который дал признательные показания.

Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления: в 2016 году был осужден к условной мере наказания за мошенничество и присвоение чужого имущества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.