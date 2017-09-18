​Серьезный пожар потушили во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке потушили пожар по улице Верхнепортовая, 41Б, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС Приморского края. Сгорели комнаты на втором этаже, чердачное перекрытие и лестничный пролет.

Сигнал о возгорании барака поступил 17 сентября, в 19:11. В 19:14 на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению здания. В 19:40 пожар был локализирован, а в 21:19 – полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания – 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Боролись с огнём 21 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

По словам очевидцев, инцидент образовал автомобильную пробку.

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