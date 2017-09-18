Сбербанк проведет открытый чемпионат в области разговорного искусственного интеллекта

Специально для соревнования был собран первый в своем роде набор данных вопросов и ответов на русском языке

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Сбербанк запустил ежегодную серию мероприятий по машинному обучению и искусственному интеллекту — Sberbank Data Science Journey. Участников ждут онлайн-соревнование и однодневная конференция Sberbank Data Science Day. Победитель соревнования получит 1 миллион рублей. Общий призовой фонд – 2 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

Специально для соревнования был собран первый в своем роде набор данных вопросов и ответов на русском языке. Участникам предстоит построить алгоритм, способный понимать прочитанный текст и отвечать на вопросы по нему.

Соревнования продлятся до 30 октября. По их итогам организаторы выберут 10 финалистов, а победители будут объявлены 11 ноября на Sberbank Data Science Day. На конференции в рамках этого дня выступят эксперты международного уровня по машинному обучению и искусственному интеллекту, а также спикеры и эксперты Сбербанка.

«Уровень задач для Data Science Journey повысился с прошлого года как с точки зрения необходимых умений участников, так и с точки зрения их амбициозности, — отметил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. — Чемпионат откроет двери на пути создания разговорного интеллекта».

В 2016 году Sberbank Data Science Journey стало самым крупным соревнованием по машинному обучению и анализу данных в России и СНГ.

Подробнеео Sberbank Data Science Journey — насайте sdsj.ru.