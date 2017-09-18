10 правил счастья от Олега Сумарина

​Самые простые вещи чаще всего оказываются самыми сложными

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Самые простые вещи чаще всего оказываются самыми сложными. «Мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми», – говорит Олег Юрьевич Сумарин, известный семейный психолог Владивостока. Почему правила счастья просты и, как научиться их применять, чтобы чувствовать себя гармоничным и довольным жизнью, читайте на сайте www.yourlife.pro.

«Когда я говорю о том, что естественно и важно научиться быть счастливым, то это, прежде всего, о той радости, которая идет изнутри. Она не должна быть обусловлена ничем, вам просто хорошо и комфортно оттого, что вы живете».

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