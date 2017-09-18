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Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык

Занятия будут проходить два раза в неделю
Фото: followedapp.com Фото: followedapp.com
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Клуб Азиатско-Тихоокеанской дружбы отдела туризма и краеведения городского Дворца детского творчества (Океанский проспект, 41) объявляет набор учеников 10-11 классов в группы по изучению вьетнамского языка и хинди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Преподавание этих редких языков будет вестись с целью подготовки волонтеров, которые по окончании учебы будут задействованы в международных форумах.

Занятия будут проходить два раза в неделю в вечернее время по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 41, каб.25. Дополнительная информация по тел. 8-902-528-8429 (Александр Соколовский, педагог).

Телефоны для справок по другим языковым курсам:

245-68-74, 8-908-463-4811 – Татьяна Никитченко, зав. отделом;

276-54-10 – Татьяна Олесова, методист отдела.

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