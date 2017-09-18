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Фоторепортажи

Сергей Жигунов: Спасибо за людей, которые живут во Владивостоке

Международный фестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершил свою работу 15-й Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает РИА VladNews.

По состоявшейся традиции перед началом официальной части актеры, режиссеры, сценаристы прошлись по синей дорожке.

- Друзья, мы классный город! У нас есть будущее, приезжайте к нам в гости. Я хочу поблагодарить нашу команду, которая делает нашу жизнь уютной, - выразил слова благодарности Ефим Звеняцкий, генеральный директор кинофестиваля.

В этом году на церемонии закрытия присутствовали любимые актеры миллионов – Лия Ахеджакова, Николай Добрынин, Александр Носик, Андрей Чернышов, Наталья Бочкарева, Сергей Жигунов и многие другие.

Стоит отметить, что во Владивосток на закрытие кинофестиваля приехала и немецкая актриса Настасья Кински, которую тепло встретила публика.

По итогам насыщенной кинонедели были определены лучшие картины, которые удосужились своих наград. Лучшим полнометражным фильмом стала российская картина «Теснота» Кантемира Балагова, которая получила главный приз кинофестиваля.

Традиционно кинофестиваль завершил свою работу под звук колокола, в который ударили Ефим Звеняцкий и президент 15-го кинофестиваля Сергей Жигунов.

- Прекрасная неделя, наполненная прекрасным кино. Прекрасное жюри, прекрасная погода, солнце и море, что еще нужно, чтобы встретить отличную старость?! Спасибо вам за просмотры, за прекрасных людей, которые живут в этом городе, за крабов и гребешков. Этот кинофестиваль я официально объявляю закрытым! – поблагодарил всех Сергей Жигунов.

Автор фоторепортажа: Анастасия Полетаева, РИА VladNews

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