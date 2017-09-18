Полиция Владивостока устраивает беспредел на улицах города

Очевидцы пытались заснять происходящее на камеру мобильного телефона

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Полиция Приморья устраивает беспредел прямо на улицах города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

По словам очевидцев, инцидент произошел во Владивостоке на улице Сабанеева, 16. Сотрудники полиции Первореченского района остановили прохожих, досматривали карманы без соответствующего протокола, а также отобрали телефон у владивостокца, желающего заснять весь этот беспредел. После этого горе-оператора насильно запихали в полицейский УАЗ, били и оскорбляли.

Сотрудники полиции руководствовались тем, что снимать их запрещено, высказывали нецензурные угрозы и на вопросы потерпевших не реагировали.

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