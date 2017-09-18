Неизвестные воткнули необычный аксессуар в капот автомобиля во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье неизвестные воткнули топор в капот автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Инцидент произошел во Владивостоке. Жертвой злоумышленников стал автомобиль марки Subaru, владелец которого явно не обрадуется увиденному. Неизвестные проткнули капот автомобиля топором, оставив необычный аксессуар торчать из кузова транспортного средства. Что стало причиной подобного поступка - неизвестно.

В сети на эту тему уже появились свои шутки:

"Рубил дырку под ноздрю субаровскую", - комментирует подписчик сообщества.

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