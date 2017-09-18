Четыре девушки пострадали в аварии в пригороде Владивостока

Все они получили одинаковые травмы головы; назначено одинаковое лечение

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Четыре девушки 21-24 лет пострадали в аварии в пригороде Владивостока. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение двух авто произошло в субботу, 16 сентября, около 16:50 в районе дома №55 по улице Лазурной.

По предварительным данным, автомобилистка 1996 года рождения, находившаяся за рулем Toyota Passo, при движении со стороны Владивостока в сторону Артема во время поворота налевоне уступила двигавшемуся по встречке микроавтобусу Mitsubishi Delica (под управлением мужчины 1987 года рождения).

В результате травмы получили начинающая автоледи за рулем Toyota и три ее сверстницы-пассажирки: у каждой из них диагностированы сотрясение и черепно-мозговая травма. Все четверо направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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