Маленькая девочка пострадала в аварии во Владивостоке

Ребенок-пассажир получил травму головы; направлена на амбулаторное лечение

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Трехлетняя девочка пострадала в аварии во Владивостоке в днем в воскресенье, 17 сентября. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение двух автомобилей произошло в светлое время суток - около 13:40.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1988 года рождения при выезде со второстепенной дороги не уступил двигавшемуся по главной автомобилю Toyota Gaia (под управлением мужчины 1991 года рождения). Пострадала девочка 2013 года рождения, сидевшая в автокресле на заднем сиденье Toyota Gaia. Она получила сотясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы; назначено амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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