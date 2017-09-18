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Маленькая девочка пострадала в аварии во Владивостоке

Ребенок-пассажир получил травму головы; направлена на амбулаторное лечение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Трехлетняя девочка пострадала в аварии во Владивостоке в днем в воскресенье, 17 сентября. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение двух автомобилей произошло в светлое время суток - около 13:40.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1988 года рождения при выезде со второстепенной дороги не уступил двигавшемуся по главной автомобилю Toyota Gaia (под управлением мужчины 1991 года рождения). Пострадала девочка 2013 года рождения, сидевшая в автокресле на заднем сиденье Toyota Gaia.  Она получила сотясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы; назначено амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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