Необычная кража произошла в Приморье

Злоумышленников потянуло на сладенькое

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

39-летний житель села Яковлевка сообщил в местный отдел полиции о разбойном нападении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Мужчина рассказал, что неизвестные мужчины приехали на принадлежащую ему пасеку в селе Бойком. Злоумышленники избили потерпевшего и, похитив три 40-литровых фляги с медом, скрылись с места происшествия.

Прибывшая следственно-оперативная группа отдела полиции опросила потерпевшего, осмотрела место происшествия и передала нарядам полиции ориентировки с приметами злоумышленников.

Немногим позже подозреваемые были задержаны. Ими оказались три местных жителя в возрасте 20, 25 и 28 лет, которых оперативно доставили в отдел полиции, где злоумышленники признались в содеянном.

Следственным подразделением отдела МВД России по Пограничному району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 (Разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.