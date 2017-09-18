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Общество

Змеи замечены на территории Приморского океанариума

Сотрудники расставили предупреждающие знаки по территории
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники Приморского океанариума решили обезопасить своих посетителей и расставили по всей территории предупреждающие знаки «Осторожно, змеи», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума. Однако на знаки мало кто обращает внимание.

«А между тем на полуострове Житкова, где расположен океанариум, действительно живут рептилии, - говорит начальник отдела обслуживания территории Аркадий Безделев. – И, судя по всему, прекрасно себя чувствуют. Здесь много поросших кустарником травянистых неудобий и хорошо прогреваемых каменистых откосов. Змеям здесь очень хорошо живется. А люди взбираются на камни ради удачных фото, устраивают на газонах пикники. Если обращаешь их внимание на предупреждающие знаки, удивляются: неужели здесь действительно есть змеи?».

Сотрудники уносят отдельных особенно распоясавшихся рептилий подальше: пусть укус щитомордника и несмертельно ядовитый, но приятных ощущений не добавит. И в который раз призывают гостей: относитесь к предупреждающим знакам серьезно! Тем более, если рядом с вами дети.

Сейчас холоднокровные неактивны, но выползают погреться на солнышке. Если человек случайно наступит на рептилию, она обязательно будет защищаться. 

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