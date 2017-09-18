В Приморье произошло лобовое столкновение

Транспортные средства получили серьезные механические повреждения

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием двух иномарок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

В городе Дальнегорске, в районе остановки Горького, автомобиль марки Mazda Demio по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем марки Honda Fit Shutlle. В транспортном происшествии никто не пострадал. Серьезные механические повреждения получили транспортные средства.

По предварительным данным, водитель Mazda Demio находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



