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Происшествия

МЧС Приморья предупреждает об ухудшении погодных условий

На восточном побережье усилится ветер до 17-22 м/с
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

По данным Приморского УГМС: в связи с прохождением тайфуна «Талим» днём 18 и ночью 19 сентября: на востоке Приморского края Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский муниципальные районы) пройдут дожди, местами сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. На восточном побережье усилится ветер до 17-22 м/с.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния циклона. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населённых пунктов в эти дни. Отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества.

Прогнозируемые ЧС (происшествия):

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подмыва опор мостов, подтопления и размыва дорожного полотна;

- подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;

- подъём уровня воды на малых реках края, с подтоплением подворий, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных работ;

- нарушения в работе системы ЖКХ;

- нарушение электроснабжения в связи с падением деревьев на линии электро- передач (при грозе порывы до 22 м/с).

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