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Россия

Во Владивостоке высадятся пехотинцы двух стран

Здесь пройдут российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2017»
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Во втором этапе международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017" будет задействовано 11 надводных кораблей, 2 подводные лодки, 2 глубоководных спасательных аппарата, 4 противолодочных самолета и 4 корабельных вертолета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Во время проведения морской фазы учения от российской стороны будут задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный», спасательное судно«Игорь Белоусов» со спасательным глубоководным аппаратом «АС-40» на боту и ракетный катер «Р-11». От китайской стороны: эсминец «Ши Цзячжуан», сторожевой корабль «Да Цин», корабль комплексного снабжения «Дун Пинху», спасательное судно пр. 926 «Чандао» со спасательным глубоководным аппаратом «Элар-7».

В качестве сил обеспечения к учению привлекаются малый противолодочный корабль «Советская Гавань», две дизель-электрические подводные лодки, гидрографическое судно «Виктор Фалеев» и морской буксир «МБ-93».

Кроме того в ходе морской фазы учения будет проведена отработка вопросов взаимодействия с авиацией. В этом элементе будут задействованы 2 самолёта Ил-38, 2 самолёта Ту-142м3, вертолёт Ка-27пс и вертолёт Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота. Авиация ВМС Китая будет представлена корабельными вертолётами Z-9C и Z-9D.

Международное учение «Морское взаимодействие - 2017» пройдет с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Учение включит в себя два этапа – береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Горностай» пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

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