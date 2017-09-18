Во Владивостоке сегодня без осадков, +21°С

В крае облачно, местами небольшой дождь

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 сентября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, местами небольшой дождь, на востоке дождь местами сильный. Ветер северо-западный умеренный, на восточном побережье сильный. Температура воздуха +14...+25°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +19…+21°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +20…+22 °С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер днем северо-западный умеренный. Температура +19…+21°С.