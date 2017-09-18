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Музыка оказалась важным фактором мужской привлекательности для женщин

Однако в обратную сторону "фокус" не работает
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Эксперименты подтвердили гипотезу Дарвина о роли музыки в человеческом обществе: она делает мужчин более привлекательными в глазах потенциальных партнерш, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Насколько известно, музыка в той или иной форме существует в любых человеческих сообществах. Попытки обосновать это с точки зрения эволюционных преимуществ продолжаются со времен Дарвина. Сам он полагал, что музыкальные навыки позволяют продемонстрировать потенциальным партнерам уровень управления моторикой и когнитивные способности, как это, видимо, происходит у певчих птиц. Впрочем, стопроцентно обосновать эту гипотезу не удается до сих пор.

Новое исследование на эту тему провели Мануэла Марин (Manuela Marin) и ее коллеги из Австрии. Статью с отчетом о работе публикует журнал PLоS ONE, кратко о них рассказывает пресс-релиз Венского университета. Авторы отмечают, что до изобретения звукозаписи и плееров музыка звучала исключительно «вживую», в группах и в контексте социальных взаимоотношений. Это навело их на мысль о том, что музыка может влиять на оценку потенциальных партнеров. Ученые решили выяснить, как восприятие музыки влияет на привлекательность лиц у представителей противоположного пола.

«В литературе по психологии можно найти некоторые свидетельства о существовании "передачи возбуждения" в том случае, когда два стимула следуют один за другим, – объясняет Мануэла Марин. – Обработка первого стимула создает внутреннее "возбуждение", определенным образом повышенную психологическую активность, которая затем переносится и на следующий обрабатываемый стимул. Это происходит практически бессознательно и может влиять на наши действия, в данном случае – на выбор партнера».

Для проверки своей гипотезы ученые отобрали 96 здоровых гетеросексуальных добровольцев обоих полов, не слишком опытных музыкантов. Им проигрывались фрагменты из 80 пьес для пианино XIX в., заранее отобранных и ранжированных по степени «приятности». Затем предъявлялись фотографии 20 людей противоположного пола, а подопытные должны были оценивать их привлекательность и отвечать, насколько готовы они были бы встречаться с этим человеком. Контрольная группа давала эти оценки в тишине.

Оказалось, что на оценки, даваемые мужчинами, музыка совершенно не влияет, зато женщины после прослушивания давали в среднем более высокие оценки привлекательности мужским лицам и чаще отзывались о них, как о людях, с которыми можно было бы встречаться и завести личные отношения. Чем более «привлекательная» и сложная музыка звучала, тем сильнее проявлялось ее воздействие. По мнению авторов работы, ничего удивительного в этом нет: «Обычно мужчины прибегают к таким демонстрациям для привлечения женщин, но не наоборот», – пишут они в статье.

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