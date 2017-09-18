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Коты - это почти жидкость, не узнающие себя близнецы и как эмбрионам удобнее слушать музыку

За что в 2017 году выдавали Шнобелевскую премию
Фото: Reuters Фото: Reuters
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В США объявили лауреатов Шнобелевской премии, которая является пародией на престижную Нобелевскую премию. Шнобеля присуждают за сомнительные достижения, которые тем не менее заставляют задуматься о пользе науки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

В Гарвардском университете объявили лауреатов Шнобелевской премии-2017. Каждый из номинантов получит награду в 10 трлн зимбабвийских долларов. Произнося речь, лауреат должен был уложиться в минуту, по истечении которой восьмилетняя девочка произносила: «Пожалуйста, хватит. Мне скучно».

Самое забавное «открытие» сделал Марк-Антуан Фардин, которому досталась «заслуженная» премия по физике. Он продемонстрировал, что коты — это почти жидкость. Фардин сделал акцент на том, что кошки обретают форму емкости, в которой находятся, что похоже на поведение жидкости. Премию мира присудили команде, которая заявила, что игра на диджериду — музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов — позволяет избежать синдрома обструктивного апноэ (остановку дыхательных движений) во сне, а также избавиться от храпа.

Лучшими «шнобель»-экономистами назвали группу, которая выяснила, как контакт с крокодилом воздействует на тягу человека к азартным играм. Как оказалось, некоторые игроки воспринимали контакт с опасным хищником в качестве предчувствия своей победы. Премию по анатомии получил автор, который выяснил, что уши человека увеличиваются в среднем на 0,2 мм в год. Премия по биологии отошла ученым, выяснившим, зачем самцы и самки насекомых рода Neotrogla «поменялись» половыми органами. Оказалось, что пенисовидный отросток нужен самкам, чтобы удерживать самца во время спаривания.

Премия по гидродинамике отошла команде, показавшей, как нужно ходить с кофе, чтобы не расплескать его. Лучше всего придерживать чашку рукой сверху, а еще можно ходить задом наперед. Премию в области питания присудили ученым, доказавшим, что мохноногие вампиры — маленькие летучие мыши — не против человеческой крови. Вероятно, это стало следствием уменьшения числа птиц.

Награда в области медицины досталась группе ученых, просканировавших мозг и выяснивших, какие участки мозга ответственны за нелюбовь к сыру. Премия в области когнитивных наук досталась коллективу, который выяснил, что однояйцевые близнецы не всегда понимают, кого из них сами видят на фото. Акушерскую премию получили ученые, доказавшие, что плод активнее реагирует на музыку, проигрывавшуюся во влагалище беременной, а не возле ее живота. Эксперимент затронул 106 женщин. 

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