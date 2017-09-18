Мнение: Процент по ипотекам для дальневосточников нужно уменьшать

ЛЬготная ипотека способна удержать людей в ДФО и повысить рождаемость

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Для Дальнего Востока нужно разрабатывать специальные ипотечные программы, что способно удержать население, повысив привлекательность региона, а также стимулировать рождаемость, заявил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Мы предлагаем сформировать специальные ипотечные продукты для Дальнего Востока. Понимая всю ограниченность ресурсов, предлагаем для начала сформировать льготную ипотеку для отдельных групп и категорий граждан. Например, для сотрудников и работников производств в рамках территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток. Такие программы можно создавать с привлечением работодателей. Аналогично мы предлагаем рассмотреть и сформировать подобные предложения для многодетных семей, уменьшая ставку с увеличением числа детей в семье», - сказал Качаев.

Как отметил замминистра, в рамках концепции демографической политики ДФО до 2025 года разработан целый комплекс поддержки жилищного строительства в сфере ипотечного кредитования, налогообложения недвижимости и возможности привлечения ресурсов населения в эту сферу. Для достижения привлекательной ставки по ипотеке рассматриваются возможности бюджета и средства компаний, реализующих проекты на территории ДФО.

По словам гендиректора АИЖК Александра Плутника, для развития строительного комплекса необходима системная работа всех участников рынка, включая застройщиков.

«Без развития жилищного строительства, без роста предложения жилья все наши усилия по повышению доступности жилья, повышению спроса на него не дадут ожидаемого эффекта. Если не будет развития жилищного комплекса, просто снижение ипотечной ставки может привести к росту стоимости жилья», - сказал он.

Как отметил глава АИЖК, регионы могут существенно повлиять на снижение стоимости ипотеки.

Одним из механизмов решения жилищного вопроса Александр Плутник назвал строительство арендного жилья для привлечения современных кадров и специалистов, которые приезжают работать в регионы. Таким примером является строительство арендного жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» и инжинирингового центра на территории опережающего развития Большой Камень в Приморском крае. АИЖК финансирует строительство 5,7 тыс. квартир общей площадью 283,5 тыс. кв. м для сотрудников судостроительного комплекса. Это позволит обеспечить жильем более 14 тыс. человек. Александр Плутник отметил, что АИЖК готово рассмотреть подобные проекты и в других регионах Дальнего Востока и совместно с предприятиями создавать арендный жилищный фонд для сотрудников предприятий в субъектах.

Отметим, что последние годы на Дальнем Востоке регионами при активном участии Минстроя России реализуются программы жилищного строительства – это строительство жилья экономического класса, доступного арендного жилья, поддержка молодых семей, в том числе многодетных в получении жилья, льготное ипотечное кредитование и иные проекты.