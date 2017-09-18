В Приморье в неожиданном месте растет жилой микрорайон

Кроме Владивостока, в крае уже много лет почти не возводится жилье

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В ТОР "Надеждинская" Приморского края инвестор СП Владивосток строит жилой микрорайон; в селе Вольно-Надеждинское для местных жителей такой "строительный бум" - речь о строительстве целого микрорайона из 9 многоэтажных домов - оказался радостной диковинкой: в крае уже давно почти не строятся жилые многоэтажки (за исключением Владивостока). В данном случае же ведется активная застройка целого микрорайона из десятиэтажных многоквартирных жилых домов с социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. На территории жилого комплека появятся детский сад, магазины и другие организации бытового обслуживания населения.

Как отмечает гендиректор компании-инвестора, изначально строительство было запланировано для работников территории опережающего развития - но купить здесь жилье смогут все желающие. Сейчас здесь уже сдано в эксплуатацию два дома, в которых выкуплены квартиры.