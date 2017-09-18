Старые владивостокские дворики преображаются до неузнаваемости

Программа благоустройства дворов будет продолжена в следующем году

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Работы в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке вышли на финишную прямую, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На днях завершились строительные работы по обустройству дворовой площадки у многоквартирных домов № 4 и 4"а" по улице Фирсова.

Жильцы этих домов не могут вспомнить, когда у них во дворе в последний раз был проведен ремонт, и очень хотели изменить ситуацию. В мае собственники по всем правилам оформили пакет документов на участие в федеральном проекте формирования комфортной городской среды и предоставили его в администрацию города. Заявка была одобрена, и подрядная организация приступила к работам. Благоустройство территории, площадь которой составляет около 400 квадратных метров, заняло несколько недель.

Сначала здесь были проведены работы по демонтажу старого дорожного покрытия и бордюров и отсыпке щебеночного основания. После этого строители установили новые тротуарные и дорожные бордюры. Завершающим этапом ремонта стала укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия и благоустройство территории.

«Получился прекрасный двор! – делится впечатлениями Галина Полицковская, воспитатель детского сада «Зернышко», который работает в доме по ул. Фирсова, 4-а. – Каждый день выходим с детьми сюда на прогулку, они стали больше находиться на свежем воздухе. Спасибо большое от жителей домов и родителей наших деток за проделанную работу!»

Всего в этом году в программе «Формирование комфортной городской среды» участвуют 14 дворовых территорий Владивостока. Специалисты управления дорог и благоустройства администрации столицы Приморья регулярно выезжают на объекты, следят за тем, чтобы все работы велись согласно принятым в России строительным нормам и правилам. Они поставили перед подрядными организациями задачу выполнить строительные работы в срок и качественно.

Программа по благоустройству дворовых площадок во Владивостоке будет продолжена в следующем году.