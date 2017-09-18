Танцевальный флешмоб состоится в День тигра во Владивостоке

Приглашаются все любители танцев и красивых движений

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 24 сентября, во Владивостоке отметят День тигра. Администрация города приглашает всех желающих принять участие в организованном карнавальном шествии, а любителей красивых движений – в танцевальном флешмобе на центральной площади краевой столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Как сообщают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, первая репетиция флешмоба состоялась в воскресенье, 17 сентября, в 18 часов на набережной Цесаревича. Еще две пройдут там же 19 и 22 сентября. Время проведения – с 18:00 до 20:00. Принять участие во флешмобе могут все желающие.