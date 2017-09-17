Пьяный житель Приморья пробил череп товарища бутылкой

Буйный гражданин задержан полицией Уссурийска

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции по городу Уссурийск Приморского края поступило сообщение врача городской больницы о том, что в лечебное учреждение обратился 49-летний местный житель, которому диагностировали перелом затылочной кости и сотрясение головного мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что вечером на одной из баз отдыха городского округа во время совместного с товарищем алкогольного возлияния у заявителя возник с ним конфликт. Тот "решил вопрос", ударив оппонента по голове стеклянной бутылкой.

Вскоре инспекторы ППС задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина дал признательные показания в отделении полиции. У него отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.