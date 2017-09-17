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Молодой приморец ограбил ребенка в парке

Потерпевший не досчитался имущества на 12 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции в городе Арсеньев Примосркого края обратилась 33-летняя местная жительница, которая рассказала, что вечером в городском парке у ее сына открыто похитили мобильный телефон, наручные часы и личные вещи - на общую сумму более 12 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники ППС задержали 19-летнего жителя города, который в отделе полиции дал признательные показания. В ходе личного досмотра у него было изъято похищенное имущество.

Материалы переданы в СУ СК для принятия процессуального решения.

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