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В Приморье упало число преступлений «по пьянке»

С января в регионе изъято более 50 тонн нелегального спиртного
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 20% в Приморье. Об этом сообщили на межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка в пятницу, 15 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Представители краевого департамента лицензирования и торговли напомнили, что есть поручение президента РФ Владимира Путина по организации работы «горячей линии», куда люди могут сообщить о фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции. В третьем квартале этого года от жителей края поступило девять таких звонков.

«Наибольшее количество правонарушений выявлено во Владивостоке – четыре, а также единичные в Уссурийске, Находке, Черниговском, Кировском, Дальнереченском районах. Жалобы касаются безлицензионной продажи алкогольной продукции, продажи в ночное время и несовершеннолетним. Информация оперативно направляется для рассмотрения и принятия мер в полицию», – отметил начальник контрольного отдела Игорь Ровинец.

По словам правоохранителей, благодаря профилактическим мерам удалось сократить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 20%.

«За восемь месяцев сотрудники полиции провели более четырех тысяч мероприятий. Из незаконного оборота выведено 52 тонны алкогольной продукции, из них пять тонн пива стоимостью 12 миллионов рублей», – сообщил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Приморскому краю Евгений Стец.

Напомним, в стране значительно ужесточили наказание за нелегальную продажу алкогольной продукции. Так, за безлицензионную продажу для физлиц предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, также введена уголовная ответственность.

Отметим, работа по пресечению безлицензионной продажи алкогольной продукции в Приморье находится на контроле вице-губернатора Приморья Дениса Бочкарева.

О фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции жители края могут обратиться по телефону «горячей линии»: 8 (423) 22-15-806. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Также можно использовать сайт Росалкогольрегулирования, раздел «Общественный контроль».

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