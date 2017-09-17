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В Минвостокразвития не довольны строительными монополистами в ДФО

Владивосток - на четвертом месте по ценам на жилье в стране
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Для опережающего развития Дальнего Востока необходимо решить вопросы с объемами строительства и снижением цен за жилье. Такое мнение выразил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Мы должны обеспечить возрастающий спрос на жилье на Дальнем Востоке в том числе и в связи с реализацией крупнейших инвестиционных проектов. Правительство Российской Федерации, утвердило новый механизм привлечения, прежде всего финансовых ресурсов на Дальний Восток – с 1 января 2017 года в обязательном порядке в 27 госпрограммах должны быть выделены «дальневосточные разделы». Установлен соответствующий порядок формирования разделов. Пока в программах в сфере ЖКХ такие разделы не сформированы», - отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

По словам замглавы Минвостокразвития России, сложились несколько тенденций в жилищной сфере, которые усложняют решение этой задачи. Стоимость жилья на Дальнем Востоке одна из самых высоких – в 1,4 раза выше чем в среднем по Российской Федерации. Например, Владивосток занимает четвертое место среди всех российских городов по стоимости жилья, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Хабаровск – второй крупный город Дальнего Востока – находится на седьмом месте по стоимости жилья.

«Есть явный спрос, но предложения жилья ограничено. Жилья вводится в 1,5 раза меньше чем в среднем по стране», - подчеркнул замминистра.

Как отметил Сергей Качаев, необходимо принять меры по ликвидации локального монополизма и стимулировать развитие конкуренции на рынке жилищного строительства и производства строительных материалов на Дальнем Востоке. «Мы проанализировали ситуацию. Часто получается, что на локальных рынках работает одна-две строительных девелоперских компаний. Та же самая ситуация с поставщиками строительных материалов. В этой сфере необходимо обеспечить привлечение новых строительных компаний девелоперов из европейской части страны и зарубежных инвесторов», - считает он.

Для расширения возможностей строительства жилья нужно использовать земельные участки, вовлекать их в оборот. «На примере Владивостока мы знаем, как сложно получить площадку под строительство жилья в связи с различными ограничениями. Это сдерживает развитие жилищного строительства. Такая же ситуация и в ряде других территорий Дальнего Востока», - отметил замминистра.

«Ситуация достаточно непростая. Цена достаточно завышенная. Здесь у ФАС есть определенного рода работа. С одной стороне, при такой цене есть высокая маржинальность. С другой стороны, количество застройщиков ниже чем в других регионах. Это наводит на определенные мысли. Здесь нужно очень серьезно поработать», - прокомментировал ситуацию Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Мень.

Глава Минстроя отметил, что подавляющее большинство дальневосточных регионов не участвуют в приоритетном проекте, который касается поддержки жилищного строительства. «Мы специально понижали определенные требования по объему квадратных мет ров жилья, которые вводятся в ответ на эти меры поддержки. Надеюсь, что на будущий год заявки от регионов Дальнего Востока появятся», – сказал он.

Население Дальнего Востока в целом положительно оценивает комфортность условий проживания в макрорегионе (количество положительных ответов над отрицательными - 10%), количество новостроек (активность строительства нового жилья) (7%), качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение) (6%).

В тоже время, типичными для всех субъектов ДФО по результатам опроса ВЦИОМ отмечены такие проблемы как низкая доступность цен на жилье (количество отрицательных ответов над положительнми – 54%), высокая стоимость коммунальных услуг (39%), невыгодные условия участия в программах ипотечного кредитования (36%).

Внешне благополучная ситуация с обеспеченностью жильем населения Дальнего Востока (23,2 кв. м/чел., при среднероссийском уровне 24,4 кв.м/чел.), в основном связана не с интенсивным строительством, а продолжающейся убылью населения.

При этом обеспеченность жильем на территории Дальнего Востока крайне неравномерна. Основной объем (более 3/4) жилищного фонда макрорегиона сосредоточен в четырех субъектах: в Приморском и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия) и Амурской области. Развивающиеся городские агломерации (Владивостокская, Хабаровская) и другие территории экономического роста испытывают острый дефицит жилья.

Напомним, вопросы ЖКХ и строительства жилья обсуждались на одной из тематических сессий третьего Восточного экономического форума.

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