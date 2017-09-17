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Культура

Большой литературный проект стартовал во Владивостоке

Вход на мероприятия, которые будут проходить с 17 по 20 сентября, - свободный
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Мероприятия в рамках проекта «Большая книга – встречи в провинции» пройдут во Владивостоке с 17 по 20 сентября. Основной площадкой для мастер-классов, лекций и творческих встреч с известными писателями станет муниципальная библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации приморской столицы.

Основная задача проекта, который стартовал в 2008 году, – привлечь внимание к произведениям современных авторов, содействовать развитию литературных процессов в регионах, пробудить интерес общества к литературе, вернуть книгу в жизнь людей. Организаторам проекта в этом активно помогают писатели – лауреаты и финалисты Национальной литературной премии «Большая книга», члены жюри и совета экспертов премии, которые и приезжают в регионы России.

Так, Владивосток посетят писатель, литературовед и литературный критик Майя Кучерская, писатель, литературный критик Роман Сенчин, главный редактор «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ, член жюри Национальной литературной премии «Большая книга» Елена Шубина.

Инициаторами проекта «Большая книга – встречи в провинции» является некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека» по заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Во Владивостоке мероприятия проекта проходят при поддержке администрации города и МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система».

Кроме мероприятий в библиотеке «Бук», литературные встречи пройдут в ДВФУ, библиотеке № 2 (пос. Трудовое, ул. Чичерина, 10) и центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (г. Артём, ул. Дзержинского,12). Вход – свободный.

Программа:

ДатаНазваниеУчастникиМесто

17 сентября, воскресенье, 18:00

Лекция «Достоевский, Чехов, Гоголь наших дней: тренды и лица современной русской литературы»Елена ШубинаМолодежная библиотека «БУК»
18 сентября.
понедельник, 12:00		Общая пресс-конференцияШубина Елена, Кучерская Майя, Сенчин РоманМолодежная библиотека «БУК»
18 сентября.
понедельник, 15:00		Творческая встреча с писателем - финалистом Национальной литературной премии «Большая книга» на тему «Современные литературные процессы».Сенчин Романпос. Трудовое,ул. Чичерина, 10, библиотека № 2
18 сентября, понедельник, 17:00Творческая встреча с писателем - лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга» на тему

«Как написать и издать свою первую книгу».


Кучерская Майя

Артем, Центральная городская библиотека им. Н.К.Крупской

Ул. Дзержинского,12,

19 сентября, вторник, 11:30Мастер-класс «Как писать о другом» для студентовКучерская МайяДВФУ, школа Гуманитарных наук
19 сентября, вторник, 15:00Встреча в книжном магазинеЕлена Шубина, Роман Сенчин«Владкнига» (Приморский торговый дом книги)
19 сентября, вторник, 19:00Мастер-класс «Как писать о другом» для всех желающихКучерская МайяМолодежная библиотека «БУК»
20 сентября, среда, 19:00Открытое интервью.Сенчин РоманМолодежная библиотека «БУК»
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