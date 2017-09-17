Большой литературный проект стартовал во Владивостоке

Мероприятия в рамках проекта «Большая книга – встречи в провинции» пройдут во Владивостоке с 17 по 20 сентября. Основной площадкой для мастер-классов, лекций и творческих встреч с известными писателями станет муниципальная библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации приморской столицы.
Основная задача проекта, который стартовал в 2008 году, – привлечь внимание к произведениям современных авторов, содействовать развитию литературных процессов в регионах, пробудить интерес общества к литературе, вернуть книгу в жизнь людей. Организаторам проекта в этом активно помогают писатели – лауреаты и финалисты Национальной литературной премии «Большая книга», члены жюри и совета экспертов премии, которые и приезжают в регионы России.
Так, Владивосток посетят писатель, литературовед и литературный критик Майя Кучерская, писатель, литературный критик Роман Сенчин, главный редактор «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ, член жюри Национальной литературной премии «Большая книга» Елена Шубина.
Инициаторами проекта «Большая книга – встречи в провинции» является некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека» по заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Во Владивостоке мероприятия проекта проходят при поддержке администрации города и МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система».
Кроме мероприятий в библиотеке «Бук», литературные встречи пройдут в ДВФУ, библиотеке № 2 (пос. Трудовое, ул. Чичерина, 10) и центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (г. Артём, ул. Дзержинского,12). Вход – свободный.
Программа:
|Дата
|Название
|Участники
|Место
17 сентября, воскресенье, 18:00
|Лекция «Достоевский, Чехов, Гоголь наших дней: тренды и лица современной русской литературы»
|Елена Шубина
|Молодежная библиотека «БУК»
|18 сентября.
понедельник, 12:00
|Общая пресс-конференция
|Шубина Елена, Кучерская Майя, Сенчин Роман
|Молодежная библиотека «БУК»
|18 сентября.
понедельник, 15:00
|Творческая встреча с писателем - финалистом Национальной литературной премии «Большая книга» на тему «Современные литературные процессы».
|Сенчин Роман
|пос. Трудовое,ул. Чичерина, 10, библиотека № 2
|18 сентября, понедельник, 17:00
|Творческая встреча с писателем - лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга» на тему
«Как написать и издать свою первую книгу».
Кучерская Майя
Артем, Центральная городская библиотека им. Н.К.Крупской
|19 сентября, вторник, 11:30
|Мастер-класс «Как писать о другом» для студентов
|Кучерская Майя
|ДВФУ, школа Гуманитарных наук
|19 сентября, вторник, 15:00
|Встреча в книжном магазине
|Елена Шубина, Роман Сенчин
|«Владкнига» (Приморский торговый дом книги)
|19 сентября, вторник, 19:00
|Мастер-класс «Как писать о другом» для всех желающих
|Кучерская Майя
|Молодежная библиотека «БУК»
|20 сентября, среда, 19:00
|Открытое интервью.
|Сенчин Роман
|Молодежная библиотека «БУК»