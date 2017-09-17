Большой литературный проект стартовал во Владивостоке

Вход на мероприятия, которые будут проходить с 17 по 20 сентября, - свободный

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Мероприятия в рамках проекта «Большая книга – встречи в провинции» пройдут во Владивостоке с 17 по 20 сентября. Основной площадкой для мастер-классов, лекций и творческих встреч с известными писателями станет муниципальная библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации приморской столицы.

Основная задача проекта, который стартовал в 2008 году, – привлечь внимание к произведениям современных авторов, содействовать развитию литературных процессов в регионах, пробудить интерес общества к литературе, вернуть книгу в жизнь людей. Организаторам проекта в этом активно помогают писатели – лауреаты и финалисты Национальной литературной премии «Большая книга», члены жюри и совета экспертов премии, которые и приезжают в регионы России.

Так, Владивосток посетят писатель, литературовед и литературный критик Майя Кучерская, писатель, литературный критик Роман Сенчин, главный редактор «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ, член жюри Национальной литературной премии «Большая книга» Елена Шубина.

Инициаторами проекта «Большая книга – встречи в провинции» является некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека» по заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Во Владивостоке мероприятия проекта проходят при поддержке администрации города и МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система».

Кроме мероприятий в библиотеке «Бук», литературные встречи пройдут в ДВФУ, библиотеке № 2 (пос. Трудовое, ул. Чичерина, 10) и центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (г. Артём, ул. Дзержинского,12). Вход – свободный.

Программа: