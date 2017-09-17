Гости кинофестиваля «Меридианы Тихого» за неделю увидели более 170 фильмов

Церемония закрытия юбилейного XV фестиваля состоялась 15 сентября

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Торжественная церемония закрытия XV Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» состоялась в Приморье в пятницу, 15 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

За неделю фестиваля жители и гости Приморья увидели более 170 картин отечественного и зарубежного производства. Главный приз за лучший полнометражный фильм завоевала российская картина «Теснота». Дарья Жовнер, снявшаяся в этом фильме, получила приз кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Приз за лучшее исполнение мужской роли разделили сразу три актёра японского фильма «13 лет пустоты».

Приз зрительских симпатий достался картине «Карп Отмороженный».

Генеральный директор и художественный руководитель кинофестиваля Ефим Звеняцкий поблагодарил за плодотворную работу всю команду создателей кинофестиваля.

Президент «Меридианов-2017», актёр Сергей Жигунов отметил, что приморская кино-неделя подарила зрителям и участникам фестиваля потрясающие фильмы и принесла массу положительных эмоций.

В знак закрытия юбилейного Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» Ефим Звенцкий и Сергей Жигунов по традиции ударили в рынду.