«Улицу Дальнего Востока» за два дня посетило 50 тысяч жителей и гостей Владивостока

Выставка девяти дальневосточных регионов имела огромный успех у тысяч граждан

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Более 54 тысяч человек посетили выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках III Восточного экономического форума. Из них 4 тысячи человек – участники ВЭФ-2017, и порядка 50 тысяч человек – жители и гости Владивостока, в том числе – более тысячи школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Напомним, в 2017 году выставка спервые стала открытой для всех желающих. Люди смогли посетить грандиозное мероприятие в субботу и воскресение после ВЭФ - 9 и 10 сентября.

К открытию «Улицы Дальнего Востока» была записана песня, слова которой придумали жители макрорегиона. Церемония открытия началась с торжественного шествия, в котором приняли участие более 350 человек. В небе состоялся демонстрационный пролет четырех авиационных пар многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35с, сделанных в Хабаровском крае.

Выставку на Университетской набережной ДВФУ посетили лидеры трех государств – президент России Владимир Путин, президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Напомним, III Восточный экономический форум проходил 6-7 сентября во Владивостоке. На полях форума заключены 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн рублей. Реализация этих соглашений позволит создать на Дальнем Востоке 68 тысяч рабочих мест.