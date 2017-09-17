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Политика и экономика

Во Владивостоке появился коммерческий арбитраж

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках третьего Восточного экономического форума
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Арбитражный центр при АНО «Институт современного арбитража» открыл первое региональное отделение – Дальневосточное отделение во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. В Дальневосточном отделении могут рассматриваться внутренние и международные арбитражные споры с участием российских и иностранных сторон.

«Некоторые споры, например, корпоративные можно разрешить частным порядком через арбитражные институты. Для этого действуют специальные общественные организации, получившие разрешение правительства России. Деятельность подобных третейских судов регулируется законодательством», – уточнил замглавы Минвостокразвития Павел Волков.

Услугами дальневосточного представительства Института современного арбитража могут воспользоваться дальневосточные компании, инвесторы из стран Азии и другие стороны, для которых дальневосточный регион является удобным местом арбитража и проведения устных слушаний.

Как прокомментировали в Арбитражном центре при Институте современного арбитража, дальневосточное отделение обладает всеми необходимыми возможностями для качественного администрирования арбитража, в том числе современными помещениями, оборудованными средствами аудио- и видеоконференцсвязи. Любые документы, относящиеся к арбитражу, могут быть поданы теперь не только в главный офис Арбитражного центра в Москве, но и непосредственно во Владивостоке.

В ближайшее время Арбитражный центр собирается также утвердить базу специалистов Дальневосточного отделения, в которую войдут арбитры из дальневосточного региона, а также государств АТР, заинтересованные в участии и рассмотрении споров в рамках Дальневосточного отделения.

На полях ВЭФ 2017 в присутствии Павла Волкова и уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека Михаила Гальперина было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Институт современного арбитража» и Японской арбитражной ассоциацией.

В рамках указанного соглашения стороны договорились содействовать арбитражу как средству урегулирования международных споров в России и Японии, а также прилагать все усилия для развития международного арбитража на практике и в теории. Предполагается что Институт и Ассоциация будут сотрудничать в развитии нормативно-правовой базы международного арбитража, организации конференций, семинаров и практических тренингов по международному арбитражу.

Японская арбитражная ассоциация намерена открыть арбитражный центр в Японии для урегулирования споров, в том числе с участием компаний из России и Японии. 

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