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Политика и экономика

На ВЭФ во Владивостоке презентовали 34 инвестпроекта на 1,2 триллиона рублей

Это проекты в нефтехимии, производстве стройматериалов и здравоохранении
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

34 инвестиционных проекта с общей суммой инвестиций более 1,2 триллиона рублей презентованы на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Среди них – проекты в сфере транспорта и логистики, в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, в области рыболовства, в сфере химии и нефтехимии, добычи и переработки полезных ископаемых, в области производства строительных материалов, а также инвестиционные проекты в сфере здравоохранения.

Всего в рамках процедуры отбора для участия в ВЭФ поступили 148 проектов с общим объемом инвестиций 2,4 триллиона рублей.

По словам главы Минвостока Александра Галушки, в ходе отбора предпочтение было отдано наиболее значимым проектам, находящимся в высокой степени готовности. Напомним, в 2016 году на рассмотрение в министрество поступили 111 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования более 2,2 триллиона рублей.

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