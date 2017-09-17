В Приморье в ДТП пострадал служебный автомобиль МВД

Травму в аварии получил сотрудник правоохранительных органов

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края днем в субботу,16 сентября, произошло учетное ДТП, в котором пострадал сотрудник полиции, сообщает РИА VladNews. По сообщению местных СМИ, служебный автомобиль правоохранительных органов на перекрестке Калинина-Сибирцева "подбила" иномарка, ехавшая с нарушением ПДД.

Автомобиль Toyota Prius не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю. В результате полицейская машина перевернулась.

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Фото: Очевидцы