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В Приморье в ДТП пострадал служебный автомобиль МВД

Травму в аварии получил сотрудник правоохранительных органов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края днем в субботу,16 сентября, произошло учетное ДТП, в котором пострадал сотрудник полиции, сообщает РИА VladNews. По сообщению местных СМИ, служебный автомобиль правоохранительных органов на перекрестке Калинина-Сибирцева "подбила" иномарка, ехавшая с нарушением ПДД. 

Автомобиль Toyota Prius не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю. В результате полицейская машина перевернулась.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Фото: Очевидцы

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