Выдающийся итальянский эколог из Владивостока готовит рекомендации по рынку углерода в России

Эксперты ДВФУ изучают, как экономика влияет на масштаб выбросов парниковых газов

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Рекомендации для создания российского рынка углерода готовят ученые Дальневосточного федерального университета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза. Эксперты изучают, как экономические механизмы в разных странах влияют на масштаб выбросов парниковых газов и изменение климата. Обобщив международный опыт, исследователи предложат практические шаги по регулированию объемов углекислого газа в России. Первые результаты представят на международной конференции по климату, которая пройдет 24-26 октября 2017 года в ДВФУ.

Исследование проводится в лаборатории ДВФУ, которую возглавляет выдающийся итальянский эколог Риккардо Валентини. Как сообщила представитель университета Елена Тюрина, рынок углерода предполагает, что компании, которые не могут ограничиться установленными квотами выбросов углекислого газа, покупают у государства разрешение на дополнительные объемы. Полученные средства используют для инвестирования в новые технологии, снижающие выбросы парниковых газов, поддержки социальных проектов, восстановления экосистем.

«В настоящее время в мире действует 19 углеродных рынков в государствах, на долю которых приходится 50% мирового валового внутреннего продукта. Крупные системы сложились в странах Европы, США, Канаде, Австралии, - рассказала профессор кафедры мировой экономики ДВФУ Валентина Соколенко. - К концу 2017 года эти рынки будут регулировать более 7 миллиардов тонн, то есть 15%, всех выбросов парниковых газов. Изучение зарубежного опыта поможет выработать рекомендации для создания российского рынка углерода с учетом экологических и социально-экономических особенностей регионов».

В Парижском соглашении 2015 года об изменении климата лидеры стран признали создание углеродных рынков необходимым для устойчивого развития и экологической целостности планеты. На встрече с учеными ДВФУ в рамках Восточного экономического форума губернатор штата Калифорния (США) Джеральд Эдмунд Браун сообщил, что в ходе первого аукциона по продаже квот углерода в его штате было собрано более 1 миллиарда долларов. Эти средства пошли на приобретение для предприятий техники, отвечающей экологическим требованиям.