В Приморье рухнул очередной мост 14:27, 17 сентября В Приморье рухнул очередной мост
Приморцев предупредили об опасных лекарствах 13:36, 17 сентября Приморцев предупредили об опасных лекарствах
Заместитель Генпрокурора РФ рассказал, как дальневосточников «кидают» на зарплатах 13:06, 17 сентября Заместитель Генпрокурора РФ рассказал, как дальневосточников «кидают» на зарплатах
Новостная лента
Сентябрь, 17 воскресенье
20:02
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
19:07
Ребенок-велосипедист столкнулся с легковушкой в Приморье Видео
18:12
Большой литературный проект стартовал во Владивостоке
17:44
Гости кинофестиваля «Меридианы Тихого» за неделю увидели более 170 фильмов
17:01
Выдающийся итальянский эколог из Владивостока готовит рекомендации по рынку углерода в России
16:31
На ВЭФ во Владивостоке презентовали 34 инвестпроекта на 1,2 триллиона рублей
16:00
«Улицу Дальнего Востока» за два дня посетило 50 тысяч жителей и гостей Владивостока
15:44
Во Владивостоке появился коммерческий арбитраж
15:02
Новейшей операции на позвоночнике обучили нейрохирургов в ДВФУ
14:27
В Приморье рухнул очередной мост
14:00
В Приморье в ДТП пострадал служебный автомобиль МВД Фото
13:36
Приморцев предупредили об опасных лекарствах
13:06
Заместитель Генпрокурора РФ рассказал, как дальневосточников «кидают» на зарплатах
12:27
Мультиварка с таймером в центре города напугала владивостокцев
12:01
Байкер погиб в страшном ДТП в Приморье Фото
11:31
Авария с «перевертышем» произошла ночью в центре Владивостока Фото
10:54
Гороскоп на 17 сентября
10:22
Депутат Госдумы объявил голодовку из-за нарушений на выборах в Приморье Видео
10:01
Синоптики: Супертайфун TALIM заденет восток Приморья
09:41
В Приморье в воскресенье местами пройдет дождь, туман
Сентябрь, 16 суббота
16:59
Ракета КНДР вновь пролетела над Японией. Японцев пригласили в укрытия
16:55
Во Владивостоке пройдет второй Международный марафон Эксклюзив
15:36
Субботнее ДТП доставило массовое неудобство автомобилистам Владивостока​ Видео
12:02
Инфляция в регионах на рекордном минимуме
11:09
Составлен топ-5 лучших в России автомобилей для молодой семьи
10:26
ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5 процента
10:04
Психологи объяснили нападки Поклонской на "Матильду"
09:30
"Точки зрения": Демографические ямы и экономические провалы Видео
09:00
В субботу, 16 сентября, погода в Приморье ожидается без осадков
07:30
Гороскоп на 16 сентября
06:10
Сергей Качаев высказал мнение о строительстве жилья в ДФО
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4200 (139) от 15 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пять километров за «Дружбу»
Из прозы сделали поэзию
На улице Русской модернизируют инженерные сети
Илья Лагутенко покажет японцам российские тенденции
Матуа открывает секреты под землей и под водой
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Выдающийся итальянский эколог из Владивостока готовит рекомендации по рынку углерода в России

Эксперты ДВФУ изучают, как экономика влияет на масштаб выбросов парниковых газов
Фото: ДВФУ Фото: ДВФУ
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Рекомендации для создания российского рынка углерода готовят ученые Дальневосточного федерального университета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза. Эксперты изучают, как экономические механизмы в разных странах влияют на масштаб выбросов парниковых газов и изменение климата. Обобщив международный опыт, исследователи предложат практические шаги по регулированию объемов углекислого газа в России. Первые результаты представят на международной конференции по климату, которая пройдет 24-26 октября 2017 года в ДВФУ.

Исследование проводится в лаборатории ДВФУ, которую возглавляет выдающийся итальянский эколог Риккардо Валентини. Как сообщила представитель университета Елена Тюрина, рынок углерода предполагает, что компании, которые не могут ограничиться установленными квотами выбросов углекислого газа, покупают у государства разрешение на дополнительные объемы. Полученные средства используют для инвестирования в новые технологии, снижающие выбросы парниковых газов, поддержки социальных проектов, восстановления экосистем.

«В настоящее время в мире действует 19 углеродных рынков в государствах, на долю которых приходится 50% мирового валового внутреннего продукта. Крупные системы сложились в странах Европы, США, Канаде, Австралии, - рассказала профессор кафедры мировой экономики ДВФУ Валентина Соколенко. - К концу 2017 года эти рынки будут регулировать более 7 миллиардов тонн, то есть 15%, всех выбросов парниковых газов. Изучение зарубежного опыта поможет выработать рекомендации для создания российского рынка углерода с учетом экологических и социально-экономических особенностей регионов».

В Парижском соглашении 2015 года об изменении климата лидеры стран признали создание углеродных рынков необходимым для устойчивого развития и экологической целостности планеты. На встрече с учеными ДВФУ в рамках Восточного экономического форума губернатор штата Калифорния (США) Джеральд Эдмунд Браун сообщил, что в ходе первого аукциона по продаже квот углерода в его штате было собрано более 1 миллиарда долларов. Эти средства пошли на приобретение для предприятий техники, отвечающей экологическим требованиям.

Похожие новости
На ВЭФ во Владивостоке презентовали 34 инвестпроекта на 1,2 триллиона рублей
16:31, 17 сентября 2017 На ВЭФ во Владивостоке презентовали 34 инвестпроекта на 1,2 триллиона рублей

Это проекты в нефтехимии, производстве стройматериалов и здравоохранении

Во Владивостоке появился коммерческий арбитраж
15:44, 17 сентября 2017 Во Владивостоке появился коммерческий арбитраж

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках третьего Восточного экономического форума

Депутат Госдумы объявил голодовку из-за нарушений на выборах в Приморье
10:22, 17 сентября 2017 Депутат Госдумы объявил голодовку из-за нарушений на выборах в Приморье

Проблема - в массовом подкупе избирателей на досрочных выборах

Ракета КНДР вновь пролетела над Японией. Японцев пригласили в укрытия
16:59, 16 сентября 2017 Ракета КНДР вновь пролетела над Японией. Японцев пригласили в укрытия

Телеканал NHK сообщил, что ракета пролетела над северной частью страны

ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5 процента
10:26, 16 сентября 2017 ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5 процента

Предыдущее снижение произошло 16 июня

09:30, 16 сентября 2017 "Точки зрения": Демографические ямы и экономические провалы

Cохранится ли страна в своих границах?

Приморские депутаты обсудят вопросы подготовки края к отопительному сезону
01:02, 16 сентября 2017 Приморские депутаты обсудят вопросы подготовки края к отопительному сезону

На повестке дня - холодный сезон 2017-2018 годов