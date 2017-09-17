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Красота и Здоровье

Новейшей операции на позвоночнике обучили нейрохирургов в ДВФУ

На мастер-классе побывали хирурги Дальнего Востока и Сибири
Фото: ДВФУ Фото: ДВФУ
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Нейрохирурги Дальнего Востока и Сибири обучились новейшим технологиям проведения операций в Медицинском центре (МЦ) ДВФУ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза. На мастер-классе по устранению дегенеративных (вызванных травмой или заболеванием) изменений позвоночника специалисты освоили методику, которая позволяет пациенту ходить уже на следующий день после сложной операции.

Как рассказал руководитель Центра нейрохирургии и неврологии МЦ ДВФУ, врач-нейрохирург высшей категории Руслан Тоторкулов, дегенеративные заболевания позвоночника мучают многих людей. Особенно им подвержены те, кто ведет малоподвижный образ жизни или имеет лишний вес. Эти факторы являются причинами возникновения грыж, спондилоартроза, стеноза позвоночного канала.

На мастер-классе специалисты медцентра продемонстрировали коллегам новую малоинвазивную технологию оперирования, при которой у больного в несколько раз сокращается кровопотеря и период восстановления. После теоретической части хирурги выполнили две показательные операции.

«Для устранения дегенеративного изменения позвоночного столба пациенту необходимо вставить специальный кейдж (имплант), который скорректирует расстояние между позвонками, - пояснил Руслан Тоторкулов. - Раньше этот кейдж устанавливался через 10-сантиметровый разрез на спине. Альтернативная методика позволяет закрепить имплант, сделав разрез не на спине, а через доступ в брюшной полости или боку пациента. Если раньше пациенты после такой операции выписывались через 2-3 недели, то малоинвазивный способ позволяет сократить время реабилитации до 3-4 дней».

С 2013 года в Медцентре ДВФУ проведено более 2000 декомпрессивно-стабилизирующих операций на позвоночнике.

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