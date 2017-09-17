Мультиварка с таймером в центре города напугала владивостокцев

Было выставлено оцепление, движение маршрутных автобусов прекращено

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

В Сети появилась информация о мультиварке, которая в центре Владивостока устроила массу неприятностей правоохранительным органам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС. Инцидент произошел около 10 часов вечера в субботу, 16 сентября.

По имеющимся сведениям, дело дошло до оцепления. После поступления сигнала на пульт дежурного на место выехали полицейские, а также сотрудники МЧС и ФСБ. Было выставлено оцепление, движение маршрутных автобусов прекращено (людей высадили из автобусов, общественный транспорт уехал).

Специалисты, работавшие над издававшим звуковые сигналы подозрительным предметом, в итоге сделали вывод, что данная бытовая техника взрывчатых веществ не содержит.

Информация уточняется.

Фото: Инстаграм