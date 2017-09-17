Байкер погиб в страшном ДТП в Приморье

От силы удара шлем отлетел на несколько десятков метров

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Байкер погиб в городе Находка Приморского края в ночь с субботы на воскресенье, 17 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. Столкновение мотоцикла с Nissan Cefiro произошло на кольце ЖБК. По свидетельствам очевидцев, мотоциклист "полетел под кирпич, без фар, прям в лоб авто". Удар был такой страшной силы, что шлем лихача отлетел на несколько десятков метров.

Перед этим байкера видели в разных районах города, где он устраивал гонки то с другим момтоциклистом, то с легковым авто.

По непроверенным данным, погибший в момент ДТП был нетрезв.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.













Фото: Инстаграм