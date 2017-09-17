Авария с «перевертышем» произошла ночью в центре Владивостока

По свидетельствам очевидцев, пострадали два человека

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

В центре Владивостока в результате ночного ДТП с "перевертышем" пострадали два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. Инцидент произошел на перекрестке около дома №25 по улице Фокина, около аптеки.

По свидетельствам очевидцев, при столкновении двух легковых авто на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фокина машины получили сильные повреждения. Авария произошла в ночь на воскресенье, 17 сентября.

Напомним, это не первая за текущий месяц авария с перевертышами во Владивостоке: 14 сентября в центре города - недалеко от места последней аварии - перевернулся на крышу автомобиль таксомоторной компании, а на Калинина 1 сентября от столкновения с легковушкой перевернулся джип.

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