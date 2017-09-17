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Общество

Заместитель Генпрокурора РФ рассказал, как дальневосточников «кидают» на зарплатах

Юрий Гулягин зачитал доклад о деятельности прокуратуры ДФО по зарплатным долгам с 2015 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин в ходе II Всероссийской научно-практической конференции рассказал о невыплатах заработной платы в Дальневосточном федеральном округе - и как с ними борется прокуратура, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры в ДФО.

Так, с 2015 года только прокурорами в округе выявлено 185 тысяч нарушений в сфере оплаты труда, с целью устранения которых руководителям организаций и предприятий направлено около 4 тысяч протестов, 9 тысяч представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено свыше 4,5 тысяч должностных лиц, к административной – 6,5 тысяч работодателей и их руководителей (из них свыше 120 - дисквалифицированы). 

По инициативе прокуроров возбуждено 171 уголовное дело по факту невыплаты либо неполной выплаты работникам заработной платы. 

Благодаря принятым прокурорами мерам работникам выплачена заработная плата в размере 6,5 миллиарда рублей. Из них по 95 тысячам искам прокуроров судами в пользу граждан взыскано 4 миллиарда рублей. 

Также Гулягин в своем докладе по теме: «Право на оплату труда: актуальные вопросы правоприменения в Дальневосточном федеральном округе» остановился на недостатках правового регулирования в регионе, указав на необходимость усиления роли органов власти и местного самоуправления в исключении фактов нарушения трудовых прав в государственных и муниципальных учреждениях, вопросах реализации полномочий территориальными органами Федеральной службы по труду и занятости, органами, контролирующими деятельность арбитражных управляющих.

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