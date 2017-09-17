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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока

Временно отстраненный глава города полагодарил Ефима Звеняцкого за вклад в организацию международного фестиваля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока на своей странице в социальных сетях поблагодарил гендиректора 15-го, юбилейного, кинофестиваля «Меридианы Тихого» Ефима Звеняцкого за неоценимый вклад в организацию этого культурного зрелища, сообщает РИА VladNews.

"Во Владивостоке завершился 15-й международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» - ежегодное событие, которое без преувеличения можно считать культурной традицией Владивостока. Кинематограф является неотъемлемой частью культурной жизни нашей страны и города, и я рад, что Владивосток ежегодно играет важную роль на этом поприще. Из года в год профессионалы мира кино приезжают в наш город, где представляют сотни работ различных жанров. Жители Владивостока всегда с большим интересом встречают мировые кинопремьеры, поэтому «Меридианы Тихого» является культурным праздником для всех. Желаю фестивалю новых открытий, побед и нарастающего интереса публики.

Отдельно хочу поблагодарить генерального директора кинофестифаля Ефима Звеняцкого за его талант и неоценимый вклад в ежегодную организацию «Меридианов Тихого»", - написал Игорь Пушкарев на своей странице в соцсети.

Напомним, 17 августа Мосгорсуд оставил экс-директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева под домашним арестом до 30 сентября. Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

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