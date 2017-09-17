Приморцев предупредили об опасных лекарствах

Капли для глаз с неправильным pH и опасное лекарство для кишечника

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморья предупредил ветеринаров и фермеров об опасных лекарствах: «Капли Анандин» и «Тимпанол», которые признаны непригодным и к ветеринарному применению, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, «Капли глазные и интраназальные Анандин» - от коньюктивитов и ринитов (регистрационное удостоверение 78-3-7.12-0688№ПВР-3-0.0/00339 (серия 12.16, срок годности 12.2018) производства ООО НИО «Медитэр», г. Санкт-Петербург) не соответствуют нормативам по показателю «pH» (водородный показатель, или показатель кислотности).

А «Тимпанол» - лекарство от кишечника для жвачных животных (регистрационное удостоверение 24-3-32.13-1759№ПВР-3-0.2/01129 (серия 321116, срок годности 06.2018) производства ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров) не соответствует требованиям по показателю «массовая доля алколоидов в пересчете на протовератрин».

Обращение лекарств указанных серий приостановлено.