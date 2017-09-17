Синоптики: Супертайфун TALIM заденет восток Приморья

Но основная непогода минует край - и вихрь затухнет над Охотским морем

Владивосток, воскресенье, 17 сентября , РИА Vladnews.

Внимание дальневосточных синоптиков приковано к тайфуну TALIM, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В прошедшие сутки вихрь, не меняя своей интенсивности, медленно смещался над акваторией Восточно-Китайского моря. В ночь на субботу он изменил направление движения и повернул на северо-восток.

По последним расчетам гидродинамических моделей траектория движения тайфуна не меняется, он продолжит перемещаться в северо-восточном направлении. Днем 18 сентября тайфун подойдет к западному побережью острова Хоккайдо, в ночь на 19 сентября - к проливу Лаперуза. Днем во вторник он выйдет в центральную часть Охотского моря и будет медленно затухать над его акваторией.

На сегодня вихрь относится к категории суперфайфунов и на своем пути будет вызывать катастрофические ливни и ураганный ветер. Расчеты показывают, что тайфун не свернет в сторону Приморского края. Приморье окажется в его западной периферии.

Из российских территорий основной удар примет Сахалин. На погоде Приморского края влияние тайфуна TALIM скажется днем 18 и ночью 19 сентября: на востоке края пройдут дожди, местами сильные. На восточном побережье усилится ветер.