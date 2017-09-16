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Политика и экономика

Ракета КНДР вновь пролетела над Японией. Японцев пригласили в укрытия

Телеканал NHK сообщил, что ракета пролетела над северной частью страны
Фото: rus.delfi.lv Фото: rus.delfi.lv
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Северная Корея ранним утром в пятницу запустила очередную ракету. Жителей северо-востока Японии призвали укрыться в связи с этим испытанием, передает ТАСС. Параметры запуска уточняются: известно, что ракета пролетела над территорией Японии и упала в море. В Пентагоне позже заявили, что Пхеньян запустил еще одну ракету средней дальности.

О запуске ракеты из района Пхеньяна сообщает Reuters со ссылкой на информацию Комитета начальников штабов Южной Кореи. Полетела она в восточном направлении - то есть в сторону японского побережья.

В Японии после запуска сработала система оповещения. Глава Пентагона Джеймс Мэттис позже заявил, что миллионы японцев вынуждены были "искать укрытие". Однако Reuters свидетельствует, что, несмотря на полученные на смартфоны оповещения и трансляцию предупреждений по ТВ, жители Хоккайдо, как обычно, направились на работу.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию вооруженных сил передало, что ракета (пока неустановленного типа) пролетела 3700 км и достигала максимальной высоты полета в 770 км.

Как и во время предыдущего испытания, выпущенная ракета пролетела над территорией Японии, не причинив ущерба воздушным и морским судам. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Телеканал NHK сообщил, что ракета пролетела над северной частью Японии и упала в Тихий океан в 2 тыс. километрах от мыса Эримо на острове Хоккайдо.

По данным телеканала, японское правительство проведет утром заседание совета нацбезопасности.

Южная Корея запустила две баллистические ракеты в ответ на пуск со стороны КНДР

Как стало известно, южнокорейские военные в пятницу запустили две баллистические ракеты "Хёнму-2" в ответ на очередные испытания в КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

"Пуски были произведены из района, прилегающего к западной части межкорейской границы, спустя шесть минут после взлета северокорейской ракеты", - отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Как отчитались в Сеуле, одна из ракет "Хёнму-2" пролетела 250 км и точно поразила цель, расположенную на удалении 250 км в Японском море. На таком же расстоянии от района проведения учений находится международный аэропорт Пхеньяна - Сунан, из района которого был осуществлен запуск. Пуск второй южнокорейской ракеты был неудачным, она упала в море вскоре после взлета.

В Минобороны подчеркнули, что ответные пуски были произведены в момент, пока северокорейская ракета еще находилась в полете. "Это свидетельствует о возможностях немедленного ответа Сеула на провокации Севера ", - отмечается в сообщении.

Слабость санкций и ответ Ким Чен Ына

Ракетный запуск можно рассматривать как реакцию КНДР на новые санкции, принятые Совбезом ООН в понедельник. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Также были введены ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

Кроме того, резолюция запрещает странам-членам ООН выдавать разрешение на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклеаризации.

С учетом того, что в процессе обсуждения шла речь о полном запрете импорта нефти в Северную Корею, многие наблюдатели сочли санкции излишне мягкими. Особенно с учетом того, что они стали реакцией на мощнейшее ядерное испытание КНДР. В Пхеньяне после взрыва 3 сентября объявили об успешном испытании водородной бомбы.

Автор: classic.newsru.com

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