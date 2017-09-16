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Во Владивостоке пройдет второй Международный марафон

Призовой фонд составит один миллион рублей
Фото: newsvl.ru Фото: newsvl.ru
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Организаторы Международного Владивостокского марафона рассказали о предстоящем забеге 23 сентября в столице Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Забег по острову Русский и по мостам Русский и Золотой пройдет уже во второй раз. В этом году в марафоне будут участвовать бегуны из России, Азербайджана, Бразилии, Зимбабве, Киргизии, Китая, Намибии, Польши, США и многих других стран.

«Такие марафоны существуют в Токио, Пекине, Сеуле. Наш марафон должен стать лучше, чем у них», - сказал основатель бегового клуба RunDnsRun Константин Богданенко.

На острове Русском будут расположены две точки старта, третья - возле супермаркета по улице Олега Кошевого, а самый маленький забег состоится на центральной площади города.

Дистанции для бегунов марафона 2017 года - 42,2 километра (марафон), 21,1 километра (полумарафон), 5 километров и 1 километр (для детей и паралимпийцев).

Самому старшему бегуну – 71 год (бежит 42,2 км), а самому младшему – 6 лет.

Во время забега будут перекрыты участки дорог для проведения марафона. Организаторы заверили, что время их перекрытия – точное и все дороги можно будет объехать, за исключением острова Русский - с 09 до 13 часов выезд оттуда будет затруднителен, но въезд никак не будет ограничен. Автобус будет забирать тех, кто не смог преодолеть расстояние на отведенное ему время. Для получения стартового пакета необходима справка с подписью врача и печатью медучреждения. «Справку может выдать любой терапевт и не обязательно получать ее у спортивного врача», - прокомментировал Константин Богданенко.

Пункты питания и освежения будут расположены каждые пять километров, биотуалетов будет около 15 точек, а на площади расположатся зоны массажа, отдыха, фотозоны и многое другое. На всех зонах будут присутствовать полиция, сотрудники частных охранных агентств, парамедики и сотрудники скорой помощи.

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