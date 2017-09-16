Инфляция в регионах на рекордном минимуме

Потребительские цены в России снижаются даже быстрее, чем планировал Центральный банк

Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Число регионов, в которых инфляция снизилась до 4% или ниже в годовом выражении, в августе выросло до 73, говорится в «Картине инфляции» Минэкономразвития. По оценкам ведомства, это рекордный показатель. Самая низкая годовая инфляция в конце лета была в Ненецком автономном округе — всего 0,7%. Затем идут Пензенская область, Чувашия, Ямало-Ненецкий и Чукотский округа. Самая высокая инфляция остается в Тюменской и Калужской областях, Ханты-Мансийске, Якутии и Адыгее. Эксперты тренд на замедление темпа роста потребительских цен связывают с дефляцией, вызванной урожаем плодоовощной продукции. Высокая инфляция в северных регионах, по их словам, сохраняется из-за больших зарплат и высокого потребительского спроса.

Потребительские цены в России снижаются даже быстрее, чем планировал Центральный банк. Цель Банка России по снижению инфляции до 4% к концу года уже достигнута: в августе рост потребительских цен замедлился до 3,3%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, к концу года инфляция составит 3,7%. Впрочем, министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что она может быть даже еще ниже — 3,5%. По его словам, это является сигналом Банку России для более активного снижения ключевой ставки.