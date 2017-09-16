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Общество

Составлен топ-5 лучших в России автомобилей для молодой семьи

Вверху списка расположился весьма компактный универсал Octavia
Фото: auto.orsk.ru Фото: auto.orsk.ru
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Сопоставив некоторые характеристики, такие как стоимость, надежность, вместительность и комфортабельность специалистами была составлена пятерка лучших автомобилей на российском рынке.

Вверху списка расположился весьма компактный универсал Octavia марки Skoda. Чешскими разработчиками были учтены все ключевые характеристики. Благодаря этому автомобиль весьма несложно припарковывать. Помимо этого сделан большой акцент на детскую безопасность. Проходимость, обзорность и маневренность данной модели находится на высоте.

Следующее место занял пятидверный лифтбек Rapid. Еще одна чешская модель отодвинула соперников в конец списка. Данная модель менее безопасна, однако ценовой сегмент весьма привлекателен.

На третьем месте Nissan Almera, привлекающий внимание своей ценой и мобильностью автомобиль. Четвертое место досталось старому доброму Ford Focus. Список закрывает гордость российского автопрома Lada Vesta. Автомобиль является дешевым аналогом предыдущих, однако безопасность все еще оставляет желать лучшего.

Источник: the-avto.ru

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